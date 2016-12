Informe-publicitário Legislativo Municipal fecha o ano com legislatura produtiva Com ações propositivas, fiscalizando o Executivo e defendendo o interesse popular, vereadores cumprem papel decisivo para a comunidade

A Câmara Municipal de Paranaíba está encerrando a legislatura iniciada em 2013, tendo cumprido em quatro anos os papéis constitucionais de sua responsabilidade. Todos os vereadores e a Mesa Diretora que administra a Casa no último biênio desse mandato fecham o exercício com saldo bastante positivo de gestão e de desempenho político-legislativo.

No plano interno, a Câmara se modernizou, ganhou agilidade nos serviços internos, melhorou a estrutura de atendimento ao publico e aplicou com eficácia e transparência o duodécimo repassado pelo Executivo e que compõe seu orçamento. Com isso, os vereadores aperfeiçoaram o processo de participação democrática e popular, dando espaço, voz e vez às diferentes manifestações e anseios dos segmentos sociais.

O plenário do Legislativo reafirmou-se, plenamente, como o principal alicerce do protagonismo comunitário, desde a elaboração e atualização de leis, apresentação dos vários tipos de proposição (indicações, requerimentos, moções), debates, audiências publicas sobre temas atuais de interesse local e sessões especiais de reconhecimento às pessoas e instituições que prestam relevantes serviços às causas da coletividade.

Os vereadores foram determinantes nas iniciativas e no apoio às intervenções que viabilizaram recursos e projetos para o Município, reforçando pleitos do Executivo e das organizações da sociedade civil. Os temas e áreas da saúde, educação, infraestrutura, iluminação publica, pavimentação, trânsito, meio ambiente, cultura, transporte, revitalização da economia, manutenção urbana e rural e investimentos em tecnologia estiveram entre as preocupações mais recorrentes de todos os parlamentares, tanto na cobrança às autoridades responsáveis e na fiscalização como na formulação de propostas para solução dos problemas.

Com isso, a Câmara Municipal renova o otimismo e a certeza de que o povo paranaibense vencerá as dificuldades, graças à sua inteligência e o amor por um município que tem potencial para resistir e atravessar as crises. Ao fechar um ano com este saldo de conquistas e superação, o Poder Legislativo de Paranaíba vislumbra e deseja a toda a população um Natal de paz e de amor e um 2017 de novas vitórias e prosperidade.

Os votos são dos vereadores Maycol Henrique Queiroz de Andrade (presidente), Adriano aparecido Alves Caçula (vice-presidente), Paulo Borges Beviláqua da silva (1º secretário), Maria da Graça Saraceni (2ª secretária), Jane Paula da silva Colombo, Heliomar Cangussu da Silva, Paulo Henrique Cançado Soares, José Souto Silva e Marcos Antonio Pereira Magalhães.