Dourados Lei: Guarda Mirim de Dourados é reconhecida como de Utilidade Pública

Foto: Luciana Nassar

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) sancionou a Lei 5.189, de autoria do 1º secretário da Assembleia Legislativa, deputado Zé Teixeira (DEM), e do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), deputado Barbosinha (DEM), que declara de Utilidade Pública Estadual a Guarda Mirim de Dourados Dr. João Adolfo Astolfi. A nova norma foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (4).

Fundada há três anos, a entidade de direito privado e sem fins lucrativos, prepara adolescentes de 13 a 17 anos para o mercado de trabalho. Por um período de quase 12 meses, os jovens recebem profissionalização básica na formação da cidadania, visando à formação intelectual, moral, civil e física.

“Os jovens recebem orientações sobre temas diversos, como educação física, primeiros socorros, higiene, canto, noções de direito, legislação de trânsito, ecologia e meio ambiente. Além disso, são oferecidas orientações vocacionais e informática”, relatou Barbosinha.

Zé Teixeira destacou a importância do reconhecimento de Utilidade Pública, pois possibilitará a celebração de convênios com o Governo do Estado, assim como o benefício das emendas parlamentares. “A Guarda Mirim de Dourados já demonstrou que presta relevantes serviços à juventude do município, uma vez que formou várias turmas e encaminhou centenas de jovens aos postos de trabalho”, acrescentou o 1º secretário.