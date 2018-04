Lei: Instituto de Tecnologia e Biodireito é declarado de Utilidade Pública

Foto: Victor Chileno

O chefe do Poder Executivo sancionou nesta quarta-feira (11) a Lei 5.178, de autoria do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Professor Rinaldo (PSDB), que declara de Utilidade Pública Estadual o Instituto Nacional de Tecnologia e Biodireito (INTB), com sede e foro em Campo Grande.

O instituto foi formado há 17 anos, com o propósito de atuar de forma integrativa na implantação de novas tecnologias e difusão literária. No entanto, desde 2015, passou a desenvolver atendimentos gratuitos nas áreas de saúde e assistência social.

“Nos últimos dois anos, a instituição atendeu de forma administrativa ou judicial quase 200 pedidos de atendimento encaminhados pelo Conselho de Assistência Social no município de Campo Grande. Com o título de Utilidade Pública Estadual poderá contribuir ainda mais com a população”, informou Professor Rinaldo.