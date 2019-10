POLÊMICA Lei que pune discriminação religiosa é aprovada em MS Moradores de Ponta Porã se praticarem atos de agressão contra religiões poderão pagar multas

O presidente da Casa vereador Candinho Gabínio (PSDB) Foto: Divulgação

Matéria alvo de polêmica em todo país foi aprovada pela Câmara Municipal de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Vereadores votaram por unanimidade na sessão de ontem, terça-feira (22), projeto de lei, de autoria do presidente da Casa vereador Candinho Gabínio (PSDB) que determina a aplicação de penalidades por práticas e ações de discriminação por motivo religioso.

O texto foi aprovado, após discussão e votação em regime de urgência. O presidente da Casa de Leis do município, vereador Candinho, explicou que o objetivo é punir pessoas e instituições que disseminam ódio por conta das preferências religiosas de outrem.

Conforme o texto, a lei prevê que quer for condenado pela prática do crime deverá sofrer punições que vão de advertência até pagamentos de multas que podem ultrapassar R$ 70 mil. Que devem ser pagas em 3 mil Unidades Fiscais do Município de Ponta Porã.

Em caso de pessoa de natureza jurídica, a punição poderá ser a multa e até mesmo a suspensão ou cassação da licença municipal para funcionamento.

O vereador justificou a criação do projeto de lei afirmando que ficou horrorizado com um fato protagonizado por uma advogada da cidade na semana passada que fez uma publicação nas redes sociais agredindo ao Papa Francisco, líder da Igreja Católica Apostólica Romana.

“É inadmissível num momento em que no mundo todo vemos manifestações fortes contra quaisquer tipos de discriminação, ataques à crença religiosa, à preferência individual ou coletiva, presenciarmos em nossa querida Ponta Porã, terra de gente ordeira, pacífica, que respeita o semelhante, atitude como a que vimos estampada nas redes sociais na semana passada. O pior de tudo, se é que ainda pode piorar um ato insano desta natureza, é que o ataque a um líder religioso respeitado no mundo todo, partiu de uma pessoa com estudo, formação em curso superior. Diante disso, temos que tomar providências porque ninguém pode sair por aí ofendendo os outros sem haver uma regra que impede e pune a prática da discriminação, inclusive em caráter religioso”, declarou Candinho.

Ele acrescentou que, ao aprovar por unanimidade o projeto de lei, os vereadores demonstram estar em sintonia com a realidade do mundo moderno que não aceita mais os atos de discriminação. “Hoje esta Casa dá uma demonstração de que não podemos e não vamos ficar quietos diante de atos como este. Aprovando a criação desta lei, queremos que os direitos de todos sejam respeitados e que ninguém fique impune quando ataca a dignidade de uma pessoa ou de uma instituição. Queremos um mundo fraterno, com as pessoas se respeitando”.