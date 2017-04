Violência contra à mulher Líder de registros de agressão contra à mulher, interior de MS ganha reforço no combate à violência

Foto: Chico Ribeiro

O Governo do Estado e Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) firmaram parceria nesta quinta-feira (20) para combater a violência contra à mulher nos municípios do interior, onde são registrados maiores índices de agressão doméstica. Durante assembleia geral com representantes dos 79 municípios do Estado, a Assomasul aderiu a campanha “Agosto Lilás” e ao programa “Maria da Penha vai à Escola” se comprometendo a difundir a prevenção e os conceitos de violência contra à mulher para meninos e meninas de escolas municipais e estaduais.

Conforme a titular da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres do Governo de Mato Grosso do Sul, Luciana Azambuja, só no primeiro trimestre de 2017 foram registrados 4.917 casos de violência doméstica na Polícia Civil – 65% deles no interior; dos seis feminicídios consumados no Estado entre janeiro e março de 2017, cinco foram em cidades interioranas; e das 12 tentativas de assassinato de mulheres no mesmo período, oito ocorreram no interior.

“Estamos constatando a interiorização da violência e redobrando nossa preocupação com a prevenção e a proteção dessas mulheres que vivem no interior”, afirmou Luciana. Segundo ela, o programa “Maria da Penha vai à Escola” é o carro-chefe da campanha “Agosto Lilás”, que está no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul. Com a parceria da Assomasul, palestras e informações sobre o combate à violência contra à mulher serão feitos em escolas municipais e estaduais do interior, e não apenas em Campo Grande.

“Os trabalhos serão realizados de acordo com características e peculiaridades de cada região da rede escolar, podendo também ser aplicados em escolas particulares, dependendo da pactuação de cada município”, disse. “A adesão da Assomasul a essa campanha tem peso muito significativo. O que a gente quer agora é que essa campanha não só chegue aos 34 municípios do interior que tem Coordenadorias da Mulher, mas sim em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, pontuou.

Formalizando a adesão, o governador Reinaldo Azambuja falou sobre a importância da união dos municípios com o Governo do Estado nessa missão. “Mato Grosso do Sul tem um dos maiores índices de violência contra a mulher no Brasil. Por isso, essa campanha de conscientização é de todos nós, na prevenção e combate”, afirmou.

De acordo com o termo de adesão assinado pelo governo e pela associação dos municípios, a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres realizará as capacitações para técnicos que atuarão nas atividades e disponibilizará material de divulgação da campanha, impresso e digital.