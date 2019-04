FIM DO TRATO Líder ruralista diz que não dá mais para apoiar Bolsonaro: 'chega' "Chega! Chegamos ao limite! Não dá mais! Acabou a paciência!", disse o deputado ruralista Alceu Moreira (MDB-RS)

A mensagem de ódio contra o movimento palestino Hamas, publicada nas redes sociais pelo senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente da República que o acompanhou na visita oficial a Israel, aprofundou os estragos políticos na base bolsonarista no Congresso e criou novas áreas de atritos para o governo. A mensagem do filho de Bolsonaro, posteriormente apagada, dizia: "Quero que vocês se explodam", em resposta a uma nota de repúdio do Hamas à abertura de um escritório de negócios pelo governo brasileiro em Jerusalém.

O deputado Alceu Moreira (MDB-RS), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), repreendeu nesta terça-feira (2) os líderes do governo no Congresso e na Câmara, Joice Hasselmann (PSL-SP) e Vitor Hugo (PSL-GO). No cafezinho da Câmara, ao passar pelos dois, Moreira demonstrou sua revolta e bradou: "Chega! Chegamos ao limite! Não dá mais! Acabou a paciência! - em tom de enfrentamento, ao citar a mensagem do senador.

A informação é do jornal O Globo. "Joice e Vitor Hugo ainda tentaram acalmar o presidente da frente ruralista, mas ele saiu em disparada a um dos elevadores privativos da Câmara. Desde que Bolsonaro prometeu mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, a Frente Parlamentar da Agropecuária negocia um recuo do Planalto. Na viagem presidencial a Israel, Bolsonaro decidiu abrir apenas um escritório de negócios em Jerusalém".

O setor teme uma retaliação de países árabes à exportação de carne brasileira. O Brasil é hoje o maior exportador global de proteína halal — preparada de acordo com as tradições islâmicas. O mercado consumidor do produto reúne 1,5 bilhão de muçulmanos.