Eleições 2018 Lideranças do interior apoiam pré-candidatura de Nelsinho Trad

O ex-prefeito e presidente estadual do PTB de Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad, tem recebido inúmeras manifestações de apoio à sua pré-candidatura ao Senado Federal durante suas viagens ao interior do estado e também em visitas de vereadores, prefeitos e lideranças políticas na sede do PTB.

Hoje na sede do partido Nelsinho recebeu os vereadores de Fátima do Sul que declararam apoio à sua candidatura, José Michael Gomes (PDT), Wagner Roberto Ponsiano (PR), Diego Candido Batista (SD), Jairo Fernandes (PSDB), Ronaldo Batista de Almeida (DEM), João Hermes Elói Pieretti (DEM), Ezequiel Ferreira da Silva (PDT) e Darsio Losano (DEM). Também confirmaram apoio os vereadores que não puderam participar da reunião Nelson Ferreira Pisano (PR), Luiz Cordeiro da Silva (PSDB) e Emerson Cleber Mendes (PT).