Eleições 2018 Lideranças festejam e pré-candidatura de André altera cenário político

Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, dirigentes classistas e as diversas lideranças sociais de Mato Grosso do Sul estão comemorando a decisão do ex-governador André Puccinelli de inscrever-se na disputa sucessória estadual em 2018 pelo agora Movimento Democrático Brasileiro (MDB), nome original da legenda que foi o embrião do PMDB. Além da grande repercussão que empolga as bases emedebistas, a notícia traz desdobramentos a curto, médio e longo prazos ao cenário político-eleitoral.

Uma das interrogações agora é sobre quando o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) vai anunciar se tentará ou não ser reeleito. É ele mesmo quem se recusa a antecipar sua decisão, optando pelo que acha mais racional, que é preservar a governabilidade e não permitir que o interesse eleitoral atravesse o caminho das questões administrativas. Azambuja vem repetindo que só falará sobre candidatura depois que estiver controlado totalmente o processo de saneamento financeiro e a economia andando sem qualquer risco de rachaduras.

Outro questionamento envolve a caminhada do juiz federal aposentado Odilon de Oliveira (PDT). Em seu blog, nas reuniões partidárias e entrevistas, ele é categórico ao posicionar-se como pré-candidato a governador e comunicando que não aceitará composições com forças ou pessoas incluídas na lista de suspeições, investigações e condenações por corrupção. De qualquer maneira, Azambuja e Odilon – que com Puccinelli se revezam nos primeiros lugares das pesquisas – já têm consciência que doravante precisam repensar e ajustar estratégias e táticas para não serem surpreendidos pelos fatos.

O ANÚNCIO – Na manhã desta sexta-feira, o diretório regional do partido em Campo Grande recebeu toda a cúpula dirigente para ouvir Puccinlli anunciar sua decisão. (Os senadores Waldemir Moka e Simone Tebet; o deputado federal Carlos Marun; os deputados estaduais Júnior Mochi presidente da Assembleia Legislativa), Antonieta Amorim, Paulo Siufi, Eduardo Rocha, Márcio Fernandes e Renato Câmara estavam entre as lideranças que testemunharam o anúncio.

“Na verdade, eu mais ouvi do que falei. É o que eu vivo fazendo, ouvindo, escutando, mas sem deixar de expor meus argumentos e minhas razões. E foi dessa forma, democraticamente, no contexto da vontade do partido, dos companheiros e da população, que me vi legitimado para voltar a disputar um cargo eletivo”, afirmou. Puccinelli. Ele disse que o “volta André” é um dos refrões mais prazerosos e confortadores que os sulmatogrossenses lhe entoam, marcando sua rotina desde que deixou o governo. “Esse carinho do povo, como gesto de reconhecimento e também soando como um apelo soma-se ao apoio que tenho da família e dos amigos nestes momentos em que é preciso superar as amarguras causadas por maledicências de adversários e acusações gratuitas e desprovidas de qualquer fundamento”, desabafou.

Por este e outros fatores determinantes, como a responsabilidade política e administrativa com o Estado, Puccinelli justificou a decisão. “Não posso deixar de lembrar que, quando fiz questão de trazer meus pais para enterrá-los aqui em Campo Grande, renovei compromissos morais, de valores pessoais e herdados deles, para não admitir, em hipótese alguma, que a minha conduta, publica ou particular, fosse enlameada. É o que venho mantendo e continuarei a manter, de forma ainda mais empolgada agora, com a missão que terei pela frente na companhia de valorosos companheiros e das pessoas de bem do nosso Estado”.

ALIANÇAS - Ao ponderar que ainda é cedo par falar em detalhes sobre coligações, nomes para sua chapa majoritária e agenda de pré-campanha, Puccinelli salientou seu desejo de ir em busca de apoio dos prefeitos e forças políticas e sociais dos 79 municípios. “Tenho só um pré-candidato que posso nominar aqui: é o senador Waldemir Moka, que vai se reeleger. No mais, eu acredito que no tempo certo cada um fará sua escolha”.

Indagado sobre se tentará a partir de agora repatriar forças e partidos que eram parceiras do PMDB e se dispersaram boa parte delas ancorando-se na base do governo de Reinaldo Azambuja, Puccineli agarrou-se a uma parábola bíblica muito conhecida, a do filho pródigo. “Já está dito que todo filho, quando é pródigo, um dia a casa torna”, disparou. Embora se tenha entendido a metáfora, quem conhece o significado da palavra pródigo sabe tratar-se de adjetivo para a pessoa perdulária, gastadeira. Não se sabe, porém, se serviu para alfinetar algum correligionário cuja integralidade de compromisso e lealdade ao projeto andrezista esteja sob suspeita.