Partidos Lideranças reiteram apoio e afirmam que candidatura de Puccinelli está consolidada

Foto: MDB MS

Para dirigentes de vários partidos e lideranças dos mais diversos segmentos da sociedade, a candidatura de André Puccinelli se consolidou e resistirá aos acontecimentos recentes provocados pela ordem judicial de prisão do ex-governador. Na tarde de sexta-feira, 20, no Diretório Municipal do MDB, os dirigentes garantiram que a candidatura de Puccinelli será homologada na Convenção, negaram qualquer hipótese de um "Plano B" e manifestaram confiança na soltura do emedebista no início desta semana, tendo em vista o pedido de habeas corpus ingressado pelos advogados logo após a prisão.

Interlocutores e parlamentares do MDB, como o senador Waldemir Moka; os deputados estaduais Júnior Mochi (presidente da Assembeia Legislativa), Antonieta Amorim, George Takimoto, Márcio Fernandes, Paulo Siufi e Eduardo Rocha; a ex-vereadora e presidenta do Diretório de Campo Grande, Carla Stephanini; e o prefeito de Costa Rica e ex-presidente da Associação dos Municípios (Assomasul), Waldeli Rosa, salientaram que toda a militância está coesa e determinada para fazer a campanha.

Esse também foi o tom de dirigentes de mais de uma dezena de partidos, entre os quais o PHS, PSDC, PR, PMN, PEN, PRTB, PRP, PTC e Avante, que já se posicionaram a favor de uma aliança com o MDB. Destacaram também a certeza de que a sociedade tem ciência de estar diante de denúncias requentadas e por isso não resistirão à verdade dos fatos.

"A verdade dos fatos é que não existe prova alguma que possa incriminar André Puccinelli. Ele, a exemplo de outras grandes lideranças políticas do Estado e do País, não tem condenação alguma, nem réu é", enfatizou Emídio Milas, presidente estadual do PHS. "A prisão está associada a um processo requentado de denúncia e investigação. E o mais estranho é que o mandado foi cumprido um dia após ser publicada a pesquisa mostrando nosso candidato assumindo a liderança das intenções de voto", observou.

Para Emídio Milas, a caminhada eleitoral de Puccinelli não sofrerá interrupção e fica ainda mais fortalecida, a partir do momento em que se configura um quadro de exagero, de injustiça e de equívoco judicial. "Estamos convictos que tudo isso será esclarecido. Aliás, não será apenas um esclarecimento, será a presença da verdade derrubando as versões. E é interessante frisar que o processo de homologação da candidatura, das alianças e do início da campanha está legitima e legalmente assentado, não sofre solução de continuidade", assinalou.