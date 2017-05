Câmara Municipal de Campo Grande Líderes comunitários de Campo Grande são homenageados em solenidade na Câmara

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizaram, nesta quarta-feira (3), Sessão Solene em homenagem ao Prêmio Líder Comunitário “Sebastião Florêncio de Melo”. A solenidade foi instituída na Casa de Leis pelas Resoluções n° 1.085/08, 1.097/09 e 1.145/12.

“Quero cumprimentar todas as autoridades presentes e meus irmãos, incansáveis líderes comunitários, amigos da sociedade. O movimento comunitário é o mais importante do país. Sua forma mais autêntica são as associações, clubes de mães, de mulheres, que estão sempre à frente das demandas das comunidades. Queremos participar de uma construção de uma cidade diferente. Com fé e perseverança, avançamos”, discursou Roselene Colombo Navarro, que falou em nome dos homenageados.

Na ocasião, foram homenageadas diversas personalidades em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade campo-grandense. O evento contou com a presença de representantes de diversos órgãos, além de líderes comunitários que se destacam em Campo Grande.

“Um verdadeiro líder faz o trabalho por amor, não faz por migalhas. Faz o trabalho voluntário. Vários vereadores aqui foram lideranças comunitárias, e hoje estão na Câmara. Durante os últimos quatro anos, ficamos meio esquecidos. O poder público, sozinho, não consegue tender todas as demandas da sociedade. Os líderes criam alternativas. Nossa cidade, sem o líder comunitário, não anda”, cravou o vereador Ademir Santana, que falou em nome dos homenageados.

“A melhor homenagem que alguém pode receber, é em vida. Cumprimento os vereadores por essa homenagem. Vocês, verdadeiramente, tem feito a diferença. Muitos de forma anônima, fazendo como deve ser. Se nós estamos aqui resistindo a todas essas dificuldades, é porque tem muita gente de bem fazendo a diferença por onde passa”, discursou a vice-governadora Rose Modesto, que participou da solenidade.

Confira a lista dos homenageados:

ADEMIR SANTANA - Júlio César Souza da Silva e Alex Lourenço da Silva

ANDRÉ SALINEIRO - Nadir Franco e Neiry Gusmão Rodrigues

AYRTON ARAÚJO DO PT - Nair Ayala e Gilson dos Santos Menezes

BETINHO - Cláudio Ribeiro da Cruz e Edson Rodrigues da Silva

CARLÃO - Juscimeire Maciel da Silva e Maria Bispo da Siva Ortega

CHIQUINHO TELLES - Adnir Nogueira de Souza e Adma Candida da Silva dos Santos

DELEGADO WELLINGTON - Cristina Rodrigues de Morais e Francisco de Melo

DHARLENG CAMPOS - Ricardo Bougarim da Silva e Adriano Nobre Monteiro

DR. LÍVIO - Ilza Feitosa Nogueira e José Carlos da Silva

DR. LOESTER - Jansen Junqueira e Natalina Aparecida Leite de Souza

DR. WILSON SAMI - Josafá Bertoldo de Albuquerque e Maria Aparecida Mota

EDUARDO ROMERO - Fabiano Brandão de Freitas e Cleise Lucas Estanislau

ENFERMEIRA CIDA AMARAL - Antonio Marcos Bogarim e Manoel Albuino dos Santos

FRITZ - Valdete da Motta Lemes e Sinzerlândio de Oliveira

GILMAR DA CRUZ - Igor Betim Barbosa

JOÃO CESAR MATOGROSSO - Ademir Bueno Moraes e Emerson Curto Cação

LUCAS DE LIMA - José Ferreira Rocha Neto (Zé do Anache)

OTÁVIO TRAD - Rogério Carvalho do Carmo e João do Nascimento Tomicha

PAPY - Cleido Fernandes Medeiros

Pr. JEREMIAS FLORES - André Avelino de Araújo e José Orlando Lopes

PROF. JOÃO ROCHA - Marta Rodrigues Valério e Mary Neide Felix de Lima Montesso

VALDIR GOMES - Jaime Martins de Oliveira e Ilário Vieira Pinto

VETERINÁRIO FRANCISCO - Miralva Silva Florentino e Maria Marta Pelegrini

VINICIUS DE SIQUEIRA - José Leopoldo Maciel e Edileuza Luiz

WILLIAM MAKSOUD - Zimer Velasques Ferreira e Moraci Pereira Brandão

CÂMARA MUNICIPAL - Roselene Colombo Navarro Sippel, Andréa Luciana da Silva Sábio, Elias Rodrigues Santana e Angela Maria Paes