Deputado Lidio Lopes Lidio apresenta projeto para desburocratizar indicação de advogados homenageados

Foto: Luciana Nassar

Na manhã desta terça-feira (9) o deputado Lidio Lopes (PATRI) apresentou projeto de resolução para modificar o artigo 3º da Resolução 41 de 14 de dezembro de 2012, que cria a Medalha do Mérito Advocatício do Estado de Mato Grosso do Sul Jorge Antonio Siufi.

Conforme a justificativa do projeto, o parlamentar proponente da sessão poderá indicar até três advogados ou advogadas, sendo que os demais membros da Casa Legislativa poderão indicar um advogado ou advogada, para receber a condecoração.

O objetivo da proposta é readequar a resolução em tela para desburocratizar a forma de indicação dos homenageados, indo ao encontro das regras aplicadas nas demais indicações a medalhas pela Casa.