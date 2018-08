Eleições 2018 Lidio Lopes confirma candidatura à reeleição de deputado estadual durante convenção

O presidente regional do Patriota, deputado estadual Lidio Lopes (PATRIOTA51) confirmou sua candidatura à reeleição de deputado estadual durante a convenção do partido que reuniu outros pré-candidatos a deputado estadual e federal. Durante o encontro, também foi oficializado o apoio à reeleição do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que esteve presente na convenção. No evento estiveram presentes a vice-prefeita e presente do Patriota Mulher MS, Adriane Nogueira Lopes e a vice-governadora, Rose Modesto (PSDB).

O encontro contou com a presença maciça dos correligionários da sigla. “É um momento muito importante que o nosso partido está vivendo. Acredito que foi o partido que mais cresceu em Mato Grosso do Sul, e se não fosse o Patriota que por meio do deputado estadual Lidio Lopes nos apoiou, não teríamos conseguido eleger nosso prefeito em Dourados”, reconhece o aposentado José Maria de 62 anos.

Para o empresário Marcel Matoso, de 38 anos, a convenção estadual selou a credibilidade do partido que, segundo Matoso tem construindo um trabalho de excelência em Mato Grosso do Sul. “Notamos um grande avanço, principalmente com a chegada de novos filiados, isso mostra que muitas ações positivas serão feitas em nosso Estado”, disse.

Segundo o prefeito de Douradina Jean Fogaça ((PATRIOTA51), a sigla está bem representada. “ Douradina se faz presente com as demais lideranças para consagrar nosso deputado estadual Lidio Lopes de demais companheiros do Patriota, estamos juntos para reeleger o deputado Lidio Lopes que já vem realizando um excelente trabalho, e eleger candidatos a deputado estadual e federal do nosso partido”, disse o prefeito.

Na oportunidade, Lidio Lopes lembrou de sua trajetória e os trabalhos realizados durante seu mandato. “Tive mais R$ 6 milhões de emendas parlamentares para os municípios de Mato Grosso do Sul para atender a população. Foram muitas andanças em assentamentos, e conseguimos colocar pelo menos um veículo em cada assentamento que visitamos. No total foram 63 municípios que foram contemplados com emendas parlamentares. O Patriota chega nessas eleições com trabalho forte credenciado, e será o partido que mais crescerá em MS” disse Lidio Lopes.

Foram homologados os seguintes nomes de candidatos a deputados estaduais: Álvaro Soares dos Santos, Elenilton Dutra de Andrade, Herco Rodrigues da Silva, Lídio Nogueira Lopes, Vladimir Benedito Struk e Juliana Muniz. Já os candidatos a deputado federal são Ronaldo Franco Mendes e Sandro Benites. Os suplentes são Lidiane Ferreira (para estadual) e Davi Luiz (para federal). Hoje, o Patriota conta com uma composição de 31 vereadores, três prefeitos e três vice-prefeitos, em Mato Grosso do Sul.