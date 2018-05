CNLE Lídio Lopes é eleito presidente do Parlasul “Mato Grosso do Sul está conquistando o seu espaço e eu me sinto honrado por poder representar a Assembleia Legislativa”, comenta Lídio Lopes

O Deputado Lídio Lopes (PEN) foi eleito presidente do Parlamento do Sul (Parlasul) e 2º secretário-geral da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), o que reforça a presença de Mato Grosso do Sul entre as Assembleias Legislativas do País.

As eleições para as diretorias dos dois órgãos ocorreram durante a XXII Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE), realizada em Gramado (RS) de 9 a 11 deste mês. O novo presidente da Unale é o Deputado gaúcho, Ciro Simoni (PDT). “Mato Grosso do Sul está conquistando o seu espaço e eu me sinto honrado por poder representar a Assembleia Legislativa”, comentou Lídio Lopes, lembrando que a ALMS já foi representada na presidência das duas entidades pelo deputado Maurício Picarelli (PSDB). Ele foi eleito presidente do Parlasul em 2001 e esteve à frente da Unale no biênio de 2002-2003. O Parlasul agrega as Assembleias Legislativas de MS, PR, SC e RS.

Lídio, que assume a presidência do Parlasul no lugar do deputado estadual Ademir Bier (PR), enfatizou a relevância da CNLE. “É um evento muito importante, porque possibilita o encontro com legisladores de todo o Brasil e abre espaço para trocas de ideias. Isso ajuda a viabilizar algo para trazer ao estado”, comentou. Lídio Lopes acrescentou que a edição deste ano tem papel acentuado, devido ao cenário de eleições. “Tivemos palestras fantásticas no que tange à realidade da nossa economia, da política atual, que são temas relevantes, sobretudo por se tratar do último ano do legislativo e por termos uma eleição pela frente”, afirmou.

Entre os diversos painéis do evento, destacaram-se os referentes ao panorama político nacional, com presença de cinco pré-candidatos à presidência da República – Manuela D`Ávila (PcdoB-RS), Álvaro Dias (Podemos-PR), Ciro Gomes (PDT-CE), Guilherme Boulos (Psol-SP) e Henrique Meirelles (MDB-GO) –; às novas regras para as eleições, com falas de Henrique Neves, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Marcus Vinicius Coelho, advogado e jurista; e à gestão de controle de gastos públicos e governança, com palestra do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes.

Além do deputado Lídio Lopes, dois servidores da ALMS – a secretária de Recursos Humanos, Marlene Figueira da Silva, e o técnico administrativo, Roberto Kiyoshi Otubo – estiveram presentes na XXII CNLE. A secretária participou, com falas, de diferentes painéis, como os concernentes ao E-Social e ao regulamento para o cargo de agente de policia.