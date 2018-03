Lidio Lopes leva Projeto Unidos pela Fé ao Bairro Moreninhas em Campo Grande

O deputado estadual Lidio Lopes, através do seu Projeto Social Unidos pela Fé, participou na manhã deste domingo de mais uma edição da Ação Jovem, no bairro Moreninhas em Campo Grande. O ônibus do projeto abriu as portas para disponibilizar os atendimentos de odontologia, médico e jurídico para o público da região.

O evento é realizado pela Prefeitura da Capital, através da Subsecretaria de Políticas para a Juventude da Capital, em parceria com outras secretarias do Município.

Na oportunidade, o público presente também desfrutou de uma manhã de esporte, lazer, cultura e cidadania. “Levamos nossa contribuição, agradeço e felicito aos organizadores e a todos que contribuíram para uma manhã melhor na vida de muitas pessoas. Sabemos que os problemas são muitos, mas por meio dessas parcerias e ações se conseguem amenizar. O nosso ônibus está na estrada atendendo os bairros de Campo Grande e vários outros municípios do Mato Grosso do Sul. É um trabalho simples, mas funcional que atende uma demanda muito forte que existe em nosso estado”, disse Lidio Lopes.

Estão previstas outras quatro ações no decorrer de 2018, em locais onde se identificam maior percentual de famílias em situação de vulnerabilidade social. Em 2017 foram realizados cinco eventos, com média de público foi de mais de mil pessoas. As atividades aconteceram nos bairros Coophasul, Aero Rancho, Ana Maria do Couto e nos Jardins Portal Caiobá e Carioca.