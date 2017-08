Unidade de Acolhimento Lidio Lopes participa de inauguração de casa que acolhe pessoas com deficiência

Foto: Ana Rita Chagas

O deputado estadual Lidio Lopes (PEN) participou na tarde desta quarta-feira (16) da inauguração da Unidade de Acolhimento Institucional Residência Inclusiva – Unidade II que atende pessoas com deficiência. A unidade é voltada para jovens e adultos na faixa etária de 18 a 59 anos.



A Residência Inclusiva foi inaugurada pela prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), Superintendência de Proteção Social Especial (SPSE) e Gerência da Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.



De acordo com Lidio Lopes, o local pode ser considerado uma referência no tratamento diferenciado na área psicossocial em Campo Grande. “A equipe que está sendo montada na SAS [Secretaria Municipal de Assistência Social], é uma equipe técnica, voltada para as pessoas, para dar resultado. Parabéns ao prefeito Marquinhos, e à vice-prefeita Adriane, parabéns à SAS. Eu não tenho dúvida que a SAS fará a diferença na sua administração trabalhando com seriedade, com competência”, disse Lidio Lopes.



Na unidade são disponibilizadas atividades em período ininterrupto (24 horas), com profissionais de diversas áreas como cuidadores sociais, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, bem como profissionais de limpeza e cozinha. “Cada vez mais estamos fazendo uma gestão de humanização. Em todos os sentidos. Por isso, tenho dito que não adianta administrar para as coisas, você tem que ser gestor para as pessoas e é isso que eu e a Adriane estamos fazendo”, Ressaltou o prefeito Marquinhos Trad. O objetivo da iniciativa é desenvolver trabalhos com os acolhidos pela instituição que promovam a construção progressiva da autonomia das atividades realizadas diariamente.