Lidio Lopes percorre municípios de MS e reúne-se com lideranças partidárias

O deputado estadual Lidio Lopes (PEN) iniciou as atividades parlamentares de 2018 percorrendo municípios do interior de Mato Grosso do Sul.

Desde a última quinta-feira, o deputado tem ouvido lideranças políticas e comunitárias de diferentes cidades no intuito de melhorar as ações voltadas para a população do Estado. Na oportunidade, Lidio Lopes visitou os municípios de Angélica,Gloria de Dourados,bem como Eldorado, Iguatemi, Mundo Novo, Naviraí, Caarapó, Laguna Carapã, e Itaquiraí.

Além de reunir-se com lideranças do PEN 51, bem como prefeitos e vereadores, o deputado Lidio Lopes também visitou amigos no município de Dourados e participou do culto de ação de graças, realizado pelo Pr. Demilson, em gratidão aos 12 anos de trabalho a frente da Igreja Assembleia de Deus.

“Eu e minha equipe trabalhamos em prol das reivindicações do povo,e viajamos muito, têm municípios que no ano passado fomos mais de três vezes. Assim, conhecemos de perto a realidade das cidades e podemos ajudar”, disse o deputado, acrescentando também que “essa é a finalidade maior do nosso trabalho, pois queremos construir um Estado mais justo em todas as áreas”, afirmou Lidio Lopes.