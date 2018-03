Lidio Lopes solicita redutores de velocidade e recapeamento da MS-376

Foto: SOHANE GOMIDE

Durante a sessão ordinária da última quinta-feira (1º), o deputado estadual Lidio Lopes (PEN) apresentou duas indicações à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. A primeira refere-se a uma solicitação ao prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PMDB) para que seja viabilizada a instalação de redutores de velocidade, como quebra-molas ou lombadas eletrônicas na Avenida Guaicurus, entre as Ruas Divas e Rua Cumbica, Vila Amapá. O documento foi encaminhado com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese.

Conforme o deputado, a solicitação atende as reivindicações do Pastor e Presidente do Ministério Pentecostal Deus é a única Esperança, Mariozan Correia da Silva, pois, no local há intenso fluxo de veículos com alta velocidade. “A solicitação contribuirá para reduzir a velocidade e proporcionar mais segurança aos moradores e frequentadores da igreja daquela região”, disse Lidio Lopes.

Outra indicação do parlamentar diz respeito às obras de recapeamento da Avenida Presidente Vargas, no trecho que compreende a rodovia MS-376, em Gloria de Dourados. O documento foi encaminhado para o superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT, Thiago Carim Bucker. A reivindicação foi feita pelo prefeito de Glória de Dourados, Aristeu Pereira Nantes (PEN) e atende ao pedido da moradora, Edial Rosani Espindola Barros Penze. “A avenida se encontra em péssimo estado de conservação, trazendo enormes transtornos aos moradores que transitam na via. O local está repleta de buracos e valas devido às fortes chuvas, apresentando um risco grande de ocorrência de acidentes”, explicou Lidio Lopes.