Lidio protesta por fechamento de escolas em Camapuã e pede apoio de deputados

O deputado Lidio Lopes (PEN) usou a tribuna durante sessão desta quinta-feira (25/10) para relatar sobre o fechamento de duas escolas estaduais na cidade de Camapuã, que teria sido anunciado pela Secretaria Estadual de Educação, situação que teria causado indignação da população.

“Trago aqui apelo contra o fechamento, após vereadores da Câmara de Camapuã me procuraram para relatar a situação, pois por mais que saibamos dos problemas econômicos, não podemos perder esses espaços. A demanda é muito grande. Sabemos que faz parte de ações do Governo do Estado enxugar a máquina pública, sabemos da falta de estrutura e professor, mas não podemos deixar funcionários e alunos à mercê, sem atendimento”, protestou.

Lidio Lopes ainda aproveitou a fala para pedir apoio aos deputados para sensibilizar a Secretaria Estadual de Educação para reverter a decisão e também para que eles possam destinar emendas parlamentares para atender Camapuã. “Deputados que atuam na região e aos que se solidarizam, que possam se envolver nessa luta, principalmente com a abertura das emendas. Faço esse apelo para ajudar as escolas para que não fechem”, reforçou.

O deputado Zé Teixeira (DEM) concordou. “Camapuã deve ter em média 3 mil alunos. Tem escola reformada lá fechando, isso é um erro. É claro que não pode acontecer desperdício de dinheiro, mas ocorreu uma falta de diálogo. Se vissem aqui conversar com os parlamentares estaduais não haveria protesto”, finalizou.