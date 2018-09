Eleições 2018 Livre da impugnação, Zeca se consolida na ponta do ranking

A candidatura de Zeca do PT ao Senado se consolidou em Mato Grosso do Sul. Com pontuações que o colocam nas duas primeiras posições das intenções de voto e agora livre da incômoda pendência que ameaçava seu projeto eleitoral, o deputado federal e ex-governador renova as chances de confirmar-se como futuro senador.

Zeca estava com a candidatura pendente, depois que o Tribunal de Justiça (TJ-MS), por 3 a 2, o havia condenado à perda dos direitos políticos, baseado nas acusações formuladas no processo aberto para apurar responsabilidades na emissão de notas fiscais irregulares quando governou o Estado. Porém, o ex-governador recorreu da sentença.

Um dos desembargadores que votaram na sessão que o condenou declarou-se impedido de participar do feito. Alegou que quando era juiz de 1ª instância, em 2013. emitiu parecer com carga decisória no caso, o que automaticamente o impede de voltar a atuar como julgador, desta vez no TJ/MS. O advogado Newley amarilha entrou com o recurso e obteve a manifestação favorável, do deembargador Claudionor Miguel Abss Duarte.

CAMPANHA – Mais motivado, Zeca destaca seu reconhecimento de mérito à Justiça e ao apoio dos eleitores. Observa que as pesquisas são favoráveis e retratam o forte apelo popular de sua trajetória, porém ressalva: a campanha só vai terminar no dia sete de outubro e até lá pretende acumular o máximo número possível de apoios à sua candidatura.

Os principais concorrentes de Zeca na corrida para o Senado são o petebista e ex-prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trad, e o senador emedebista Waldemir Moka, que tenta a reeleição. Mais distantes nas pesquisas estão Sérgio Harfouche (PSC), Soraia Thronicke (PSC), Dorival Betini (PMB), Mário Fonseca (PcdoB), Marcelo Miglioli (PSDB), César Nicolatti (PTC), Beto Figueiró (Podemos) e Thiago Freitas (PPL).