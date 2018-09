Campo Grande Luiz Afonso de Freitas e Abraão Malulei são os novos secretários da Controladoria e Sedesc

A Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc) terão novos secretários a partir desta quinta-feira (6). Luiz Afonso de Freitas Gonçalves assume a Controladoria-Geral e Abraão Malulei, a Sedesc.

Os novos secretários substituem Evandro Bandeira, que deixa o comando da Controladoria, a pedido, por questões particulares. Já Luiz Fernando Buainain, deixa a Sedesc para atuar na Controladoria-Geral.

Luiz Afonso de Freitas Gonçalves tem 54 anos, é formado em Direito e Engenharia Agronômica, com pós-graduação em Administração de Empresas Agrárias, MBA em Gestão Empresarial e Pós-graduando em Direito do Estado. Ele atuava como adjunto da Controladoria, antes de ser convidado pelo prefeito para assumir a pasta.

Abraão Malulei tem 53 anos, é engenheiro agrônomo, com especialização em conservação de solo, irrigação, drenagem e gestão empresarial. Já foi diretor de algumas empresas no Estado e vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul.

“Quero, primeiramente, agradecer a confiança do prefeito Marquinhos Trad. Vamos imprimir o melhor possível dentro da secretaria, para o desenvolvimento do Município. Tenho bastante ligação com o meio empresarial e creio que vou conseguir transitar bem para conquista de grandes negócios para o Município, bem como investimentos na ciência, tecnologia e no cinturão verde”, declarou o novo secretário da Sedesc.