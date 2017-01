Luiza Ribeiro Luiza diz que compartilhou com Freire decisão de não ficar no Minc

A ex-vereadora Luiz Ribeiro (PPS) voltou a afirmar que desistiu do cargo de secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura (Minc) porque não conseguiria conciliar sua permanência em Brasília com os compromissos pessoais e profissionais em Mato Grosso do Sul. Ela negou também ter sido demitida, assegurando que sua saída foi compartilhada com o ministro Roberto Freire (PPS).

Ela minimiza a versão de que teria sido destituída por ter aderido à campanha do "Fora Temer" e criticado as mudanças efetuadas pelo presidente da Republica no Ministério. Para Luiza, esta versão - publicada inicialmente pelo jornal "O Globo" - atende ás tentativas de desqualificar politicamente o seu partido e o ministro Roberto Freire. Luiza não ficou nem uma semana no cargo, um dos mais importantes na estrutura administrativa e política da Pasta.

Entre críticas e manifestações de solidariedade, Luiza afiança estar mantida "sem arranhão algum" sua relação com Freire. Ela pontua que a relação é política, embora ambos tenham antiga convivência ideológica desde os anos 1980, quando Freire foi liderança e dirigente do Partido Comunista Brasileiro (PCB). A convivência se prolongou quando Freire liderou o nascimento do PPS a partir do esvaziamento do PCB, propondo a construção de uma nova esquerda socialista no Brasil.

Considerada uma das mais atuantes parlamentares da Câmara Municipal na legislatura anterior, Luiza Ribeiro não se reelegeu vereadora por um grosseiro erro de cálculo estratégico e político da direção do PPS, que optou por lançar chapa própria majoritária e não fez coligação nas eleições proporcionais. Em consequência, mesmo com bom desempenho de Luiza nas urnas (teve 3.175 votos), o PPS não alcançou o quociente eleitoral de 14.417 votos que poderia garantir uma das 29 vagas do Legislativo. Luiz teve mais votos que 12 dos eleitos.

Confira na íntegra as respostas de Luiza Ribeiro ao jornalista Edson Moraes sobre o episódio de sua meteórica passagem pelo Ministério da Cultura:

PERGUNTA - O Freire é amigo e parceiro histórico desde os tempos do partidão. A relação entre vocês parece que ficou arranhada. Foi por questões políticas ou há outros ingredientes?

RESPOSTA - Nossa relação é política e não tem arranhão nenhum.

PERGUNTA - Porque vc aceitou o cargo no Minc sabendo da dificuldade de conciliar horários?

RESPOSTA - Realmente não consegui conciliar minha mudança pra lá. Tenho um pai de 94 anos que teria de se transferir para Dourados e outras situações profissionais que assumi em meu escritório de advogada.

PERGUNTA - Quando vc aceitou o convite do Freire vc levou em conta o fato de ter-se posicionado contra as mudanças no Minc e pelo "fora Temer"?

RESPOSTA - Freire foi surpreendido pelas matérias de "O Globo". Me questionou sobre as postagens. Mas já tínhamos decidido por não iniciar o exercício do cargo. Lógico que tem uma pimenta política que objetiva fazer desse episódio desgastes para mim, especialmente, mas para Freire, PPS e Temer.

PERGUNTA - Segundo se noticiou hoje, o ministro Freire disse que você é que foi demitida. O que há de fato nessa conjuntura que não foi ou não pode ser detalhado?

RESPOSTA - Isso está tudo certo. Sem qualquer problema político ou constrangimento. Cada conto.... aumenta um ponto. E assim segue a humanidade.