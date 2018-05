Eleições 2018 Lula autoriza PT a negociar alianças para o segundo turno Para o primeiro, partido segue afirmando que ex-presidente estará no páreo

Foto: © Reuters / Ueslei Marcelino

Instantes depois de visitar o ex-presidente Lula na prisão, na quinta-feira (17), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o líder do partido autorizou a sigla a negociar alianças para o segundo turno das eleições presidenciais.

Para o primeiro, no entanto, o discurso sobre a manutenção da candidatura de Lula é mantido.“No primeiro turno, nós teremos candidato, será Lula. No segundo turno, ele vai vencer e queremos fazer uma composição. Se não for ele, nós vamos ver quem da esquerda foi para o segundo turno.

Se lá na frente nada der certo, o presidente saberá encaminhar o processo junto com a direção do PT”, afirmou Gleisi à revista Veja.Lula está preso há 40 dias na sede da Polícia Federal em Curitiba - ele foi condenado a 12 anos e um mês de prisão no caso do tríplex do Guarujá.