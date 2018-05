Eleições 2018 Lula confirma lançamento de candidatura até o fim do mês, diz deputado "Wadih Damous (PT-RJ), visitou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sede da Polícia Federal"

O deputado federal Wadih Damous (PT-RJ), que visitou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sede da Polícia Federal em Curitiba, onde ele está preso, disse que Lula confirmou o lançamento de sua candidatura à Presidência da República para o próximo dia 27. "Me pediu o presidente Lula que enfatizasse a todos que no dia 27 de maio, próxima segunda, em todo o Brasil, em cada cidade brasileira em que o PT está organizado, que se faça o lançamento da pré-candidatura dele (...) para deixar claro que ele é nosso candidato", afirmou o parlamentar. Segundo Damous, o lançamento deverá acontecer por meio dos diretórios do partido em cerca de 3 mil municípios de todo o Brasil.

Ainda segundo Damous, Lula teria "repudiado" a possibilidade de um indulto, uma vez que alega ser inocente das acusações que resultaram em sua condenação no âmbito da Lava Jato. Lula também teria criticado a Justiça que, segundo ele, foi célere no tocante à acusação, mas vem atuando lentamente em julgar os recursos impetrados pela sua defesa em tribunais superiores.

"Lula está bem, tem praticado exercício, está bem humorado, mas é claro que está indignado com a perseguição que fazem contra ele", destacou.