Eleições 2018 Lula determina sucessor para corrida ao Planalto, diz revista Ex-presidente deve se manter como pré-candidato até o fim dos prazos legais

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já decidiu quem o substuirá para concorrer à Presidência pelo PT nas eleições deste ano. Os principais cotados ao posto eram o ex-ministro Jacques Wagner e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad.

De acordo com a revista Veja, Lula elegeu Haddad como seu sucessor. O partido deve manter o nome do ex-presidente como pré-candidato oficial até o fim dos prazos. Haddad só deve ser anunciado como concorrente ao Planalto por volta do dia 17 de setembro, data-limite para os partidos substituírem candidaturas.

Até lá, a sigla deve intensificar esforços para reverter a prisão de Lula, além de vincular a imagem de Haddad ao do ex-presidente. Ainda de acordo com a revista, a troca de candidatos será tratada como "imposição da Justiça", e não como uma escolha pessoal de Lula.