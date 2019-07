Lula diz a Santa Cruz que Bolsonaro, ao atacar seu pai, “revela seu caráter covarde”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou carta para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, e sua família, onde se solidariza “pelo cruel desrespeito” com que foram tratados pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL-RJ).

Bolsonaro criticou, nesta segunda-feira, o presidente da OAB e afirmou que, se Felipe Santa Cruz quisesse, ele poderia dizer como o pai desapareceu durante o regime ditatorial.

“Não foram os militares que mataram ele não, tá? É muito fácil culpar os militares por tudo o que acontece”.

O presidente contradisse as conclusões da Comissão Nacional da Verdade e afirmou que Fernando Santa Cruz, que fazia parte do grupo de esquerda Ação Popular (AP) e desapareceu durante a ditadura militar, foi assassinado por “justiçamento da esquerda”.

Leia abaixo a carta de Lula a Santa Cruz:

Lula a Santa Cruz: “Sempre vamos reverenciar nossos verdadeiros heróis, e é isso que os tiranos não suportam”



“Meu caro Felipe Santa Cruz,

Quero me solidarizar com você e sua família pelo cruel desrespeito que os atingiu no dia de ontem. Só quem suportou o sofrimento de perder um ente querido, sem ter sequer o direito de velar seu corpo, poderá avaliar a dor que vocês sentem nesse momento. É como se violentassem o seu pai mais uma vez, e junto com ele todas as vítimas da ditadura.

O Brasil não merece ouvir as palavras de ódio de quem, pelo cargo que ocupa, deveria se referir com respeito aos que sacrificaram a vida pela liberdade em nosso país. Ao atacar os mais frágeis e os que nem podem mais se defender, esse mau presidente revela seu caráter covarde.

Nada poderá reparar o sacrifício de seu pai, meu caro Felipe, nem a ofensa brutal que o vitimou mais uma vez. Mas tenha certeza de que a imensa maioria do povo brasileiro ama a paz e a democracia. Sempre vamos reverenciar nossos verdadeiros heróis, e é isso que os tiranos não conseguem suportar.

Com o reconhecimento de sua corajosa defesa da democracia e da memória de Fernando Santa Cruz,

Luiz Inácio Lula da Silva”

Curitiba, 30 de junho de 2019