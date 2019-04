SEM COMPARAÇÃO Lula diz que Heleno tem razão: ele não pode ser comparado com Bolsonaro Equipe de assessoria do ex-presidente divulgou vídeo que desmente fala de Bolsonaro em relação à Brasil e Israel

Foto: Divulgação

A assessoria do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou o vídeo do discurso que ele fez no Knesset, o Parlamento de Israel, quando visitou o país em 2010 na condição de presidente da República. Diferentemente de Bolsonaro, visitou também os territórios da Palestina. Diferentemente de Bolsonaro, defendeu a paz e a soberania de Israel e da Palestina. Por isso, no post, o time de Lula afirmou: "O General Heleno tem razão. Não tem comparação entre Lula e Bolsonaro". No discurso, Lula defendeu um aumento do comércio entre Brasil e Israel -o vídeo desmonta por completo a versão falsa do bolsonarismo segundo a qual os governos do PT teriam alimentado antagonismo com Israel. Lula defendeu a paz.

Leia o post da equipe de Lula e, a seguir, assista à integra do discurso:

"O General Heleno tem razão. Não tem comparação entre Lula e Bolsonaro. Lula, um democrata, foi o primeiro presidente brasileiro a visitar Israel, e visitou também os territórios palestinos em 2010. No parlamento israelense defendeu a paz e a soberania tanto do estado de Israel e da Palestina. Respeitou os dois lados. Lembrou que judeus e árabes vivem no Brasil em paz. Foi aplaudido de pé."

No texto, a equipe de Lula referia-se à declaração de Heleno, que ficou irritado quando jornalistas questionaram em Israel porque Jair Bolsonaro não seguiu o exemplo do ex-presidente Lula, que também visitou o lado palestino.