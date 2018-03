'Congratulação' Lula é indicado ao Nobel da Paz e diz "não saber" se merece o prêmio 'A escolha por Lula foi por conta de sua atuação no governo, que tirou “milhões de pessoas da situação de pobreza extrema e aumentou o índice de desenvolvimento humano”'

O ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva comentou sobre sua indicação ao Nobel da Paz, na noite de ontem, terça-feira (13), e disse “não saber” se merece o prêmio.

A declaração foi dada em entrevista à Rádio Cultura , de Foz do Iguaçu. “Eu sinceramente não sei se mereço. É sempre gratificante quando as pessoas lembram de gestos de solidariedade. Mas deve ter gente mais importante que eu no mundo para merecer isso” afirmou.

Lula foi indicado ao Nobel pelo ativista e escultor argentino Adolfo Pérez Esquivel, ganhador do prêmio em 1980. O Parlamento do Mercosul também apoiou a indicação do ex-presidente.

De acordo com Esquivel, a escolha por Lula foi por conta de sua atuação no governo, que tirou “milhões de pessoas da situação de pobreza extrema e aumentou o índice de desenvolvimento humano”.

No entanto, o ex-presidente foi condenado recentemente em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e pode começar a cumprir a pena em breve.

O vencedor do Nobel da Paz é anunciado em outubro e, em 2017, o prêmio ficou com a Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares.