Eleições 2018 Lula: "Mandar me prender é o único jeito de eles ganharem a eleição" “se fosse eles, também mandaria prender”, ironiza o ex-presidente que segue liderando as intenções de voto no Brasil

Por: Tero Queiroz 21/02/2018 às 09:45

Foto: Reprodução/Brasil247 Mesmo nas conversas internas, o ex-presidente Lula segue sem mostrar abatimento. Destacando o caráter político do ato, ele ainda ironiza: “se fosse eles, também mandaria prender”, “é o único jeito de ganharem a eleição”, conclui. Os advogados do ex-presidente Lula acreditam que os embargos de declaração entregues ontem, terça-feira (20) ao TRF-4 dificilmente serão julgados antes do fim de março Caso os desembargadores não tratem de todos os aspectos questionados no recurso, a defesa do ex-presidente não descarta apresentar novos embargos de declaração ao TRF-4. Integrantes da tribunal apostam que o caso de Lula deve ser pautado no fim de março, quando a composição original da turma que julgou o petista em janeiro estará completa –neste momento, dois juízes estão de férias. Mais novo integrante da defesa do petista, Sepúlveda Pertence intensificou a movimentação pelo Supremo Tribunal Federal –corte na qual atuou por anos. Ele marcou encontros com diversos ministros.