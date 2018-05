Intenção de voto Lula mantém dianteira e ganha até em São Paulo Bolsonaro fica estagnado, Barbosa e Marina crescem, Ciro e Alckmin não decolam

Condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e preso desde o dia sete de abril para cumprir pena de 12 anos e um mês, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua à frente de todas as pesquisas de intenção de voto. Nos diferentes cenários em que teve o seu nome incluído entre os concorrentes, o petista domina a preferência dos eleitores e surpreende vencendo em todas as regiões.

Os números das amostragens mais recentes do Ibope e Vox Populi, apuradas em abril, revelam que Lula lidera até em territórios considerados hostis aos petistas. São os casos de São Paulo e Rio de Janeiro, estados de domicílio político e eleitoral de dois de seus principais concorrentes, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL).

Se no tabuleiro nacional Bolsonaro mantém a segunda posição, porém estabilizado em relação às amostragens anteriores, outros pré-candidatos chegam com musculatura para avançar. Destaque para o juiz aposentado Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e pré-candidato do PSB, e Marina Silva, do Rede Sustentabilidade, que brigam no terceiro lugar.

IBOPE - Divulgada no dia 24 pela Rede Bandeirantes de TV e feita só com os eleitores de São Paulo. a pesquisa do Ibope mostra que nos cenários contendo o nome do Lula é o petista quem tem a maioria das intenções de voto. Ele supera Alckmin e Bolsonaro (PSL).que disputam acirradamente a segunda colocação.

No cenário simulado pelo Ibope com o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (MDB), como candidato do Planalto, o líder é Lula, que tem 20%, à frente de Bolsonaro (14%), Alckmin (14%), Barbosa e Marina (9% cada), Ciro Gomes doPDT (4%), Álvaro Dias, do Podemos (2%). Depois, com 1%, João Amoedo (Novo), Rodrigo Maia (DEM), Manuela Dávila (PCdoB), Fernando Collor (PTC) e1Levy Fidelix (PRTB). Não chegaram a 1% ou não foram citados Aldo Rebelo (Solidariedade), Guilherme Boulos (Psol), Henrique Meirelles e Paulo Rabelo de Castro (PSC). Os brancos e nulos 18% e os que não souberam responder 41%.

Na simulação do Ibope incluindo o presidente Michel Temer (MDB) na disputa, é Lula também quem está na dianteira. Com 22% ele supera Bolsonaro (14%), Alckmin (12%), Marina (9%), Barbosa (8%), Ciro (3%) e Álvaro (2%). Com 1% aparecem Amoedo, Boulos, Flávio Rocha (PRB), Maia, Manuela e Temer. Não atingiram 1% ou não foram mencionados Rebelo, Collor e Fidélix. Brancos/nulos chegaram a 19% e não sabem 5%.

O Ibope ouviu 1008 eleitores de 20 a 23 de abril em 59 municípios. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95% e o registro BR-00314/2018 na Justiça Eleitoral.

VOX - No levantamento da Vox Populi, realizado de13 a 15 de abril, o ex-presidente está em primeiro nas simulações com seu nome para primeiro e segundo turnos. A pesquisa Vox Populi ouviu duas mil pessoas em 118 municípios brasileiros, com margem de erro de 2,2% e intervalo de confiança de 95%.

Os índices apontam diferença considerável do líder do PT sobre os rivais. Na consulta espontânea, Lula tem 39%, mais de quatro vezes o índice de Jair Bolsonaro (9%) e quase 20 vezes mais que Joaquim Barbosa e Marina Silva, cada um com 2%.

Na pesquisa estimulada em dois cenários, um com Temer e outro com Meirelles, o petista livra grande vantagem. Se Temer fosse o candidato do Planalto, Lula teria 47% dos votos, com Bolsonaro em segundo (11%). O ex-presidente chegaria também em primeiro, com 47%, e Bolsonaro em segundo, com 12%, se o candidato do MDB fosse Temer. Nesses dois cenários nem Temer e nem Meirelles conseguiram citações que atingissem 1%.

Nos cenários de segundo turno pesquisados pela Vox Populi, se as eleições fossem hoje Lula venceria esses adversários: Alckmin (56% a 12%), Marina (54% a 16%) e Joaquim Barbosa (54% a 20%). O instituto quis saber as opiniões dos eleitores sobre situações que envolvem o processo e a condenação do ex-presidente e pré-candidato do PT. Para 41%, Lula foi condenado sem provas, enquanto 59% acreditam que sua prisão foi política e 58% consideram que ele tem o direito de ser candidato.