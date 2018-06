Eleições 2018 Lula pede a petistas que façam pacto com Ciro para segundo turno Aliança para o primeiro turno das eleições estaria descartada. Na ausência de Lula, PT aposta na candidatura de Jaques Wagner

Foto: © Sergio Moraes / Reuters

Em conversas com auxiliares, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou que o Partido dos Trabalhadores façam um pacto com o candidato do PDT Ciro Gomes.

No entanto, as aproximações devem ser feitas apenas para o segundo turno das eleições.Ciro deve ser tratado pelos petista como um candidato do mesmo campo político.

Segundo apurado pela Folha de S. Paulo, emissários de Lula devem procurar o pedetista na semana que vem.Lula tem indicado que, se for impedido de concorrer, o seu nome preferido para substituí-lo seria o ex-ministro Jaques Wagner, juntamente com um vice do Sudeste.

Contudo, Wagner tem resistido à ideia, mas está sendo pressionado por governadores petistas para que assuma a tarefa.

O PT fez um evento nessa sexta-feira (8), em Contagem (MG), para lançar a candidatura de Lula à Presidência, mesmo ele estando preso em Curitiba.