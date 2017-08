Lula Lula responsabiliza "meninos da Lava Jato" por morte de Marisa no Twitter

Foto: Agencia Estado

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em sua conta do Twitter, que os "meninos da Lava Jato" causaram a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia. A declaração foi dada inicialmente a rádio 95.1 FM, de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, nesta segunda-feira (28).

"Esses meninos da Operação Lava Jato têm responsabilidade com a morte dela, porque você não pode dedicar uma vida inteira a cuidar de filho, a fazer política, solidariedade, e de repente, da forma mais banal possível, mais cretina possível, você ser taxada de corrupta. Não tem explicação", afirmou o ex-presidente.

No início de fevereiro, a ex-primeira-dama morreu após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral). Juntamente com o marido, Marisa era ré em uma ação penal na Operação Lava Jato. Ela respondia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em contratos firmados entre a Petrobras e a Odebrecht.

"É muito difícil construir o que construímos nesse país para depois ver meia dúzia de meninos que o único serviço prestado à nação foi ter feito um concurso, tentar destruir tudo isso. Se eles estão acostumados a mexer com político corrupto que enfia o rabo no meio das pernas e fica quieto, comigo eles vão ter que provar", afirmou.