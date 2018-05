Eleições 2018 Lula segue líder em nova pesquisa; sem ele, Bolsonaro desponta Levantamento ouviu 2.002 eleitores em 154 municípios

Foto: © Flirck / Ricardo Stuckert

Estudo do Instituto Paraná Pesquisas publicado pelo Jornal do Brasil coloca o ex-presidente Lula na liderança da corrida eleitoral com 27,6% dos votos, seguido de Jair Bolsonaro, com 19,5%. Sem o petista, atualmente preso em Curitiba, o deputado federal assume o primeiro posto com 20,5% - o segundo maior percentual é o de "nenhum candidato", com 17,5%.

O levantamento ouviu 2.002 eleitores em 154 municípios brasileiros entre 27 de abril e 2 de maio. Confira os dois cenários:

COM LULA

Lula: 27,6%

Bolsonaro: 19,5%

"Nenhum" candidato: 9,6%

Joaquim Barbosa: 9,2%

Marina Silva: 7,7%

Geraldo Alckmin: 6,9%

Ciro Gomes: 5,5%

Alvaro Dias: 5,4%

"Não sabe": 3,2%

Manuela D'Ávila: 1,2%

Michel Temer: 1,1%

. Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, João Amoêdo e Rodrigo Maia não atingiram 1%

SEM LULA

Bolsonaro: 20,7%

"Nenhum" candidato: 17,3%

Marina Silva: 13,3%

Joaquim Barbosa: 11,2%

Ciro Gomes: 10,1%

Geraldo Alckmin: 8,4%

Alvaro Dias: 6,1%

Manuela D'Ávila: 2,1%

Michel Temer: 1,7%

Flávio Rocha: 1,00%

. Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, João Amoêdo e Rodrigo Maia não atingiram 1%.