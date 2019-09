OPERAÇÃO LAVA JATO Lula será obrigado a deixar prisão, diz procurador Deltan Dallangol Após o ex-presidente dizer que recusará semiaberto, procurador do MPF diz que não pode escolher

Ex-presidente da república do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Foto: Reprodução

Nessa segunda-feira (30), em entrevista à Rádio Jovem Pan, Deltan Dallangnol, coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba, disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será obrigado a aceitar o semiaberto caso a juíza Carolina Lebbos, decida para sua progressão de regime fechado para regime semiaberto.

Segundo o procurador, suspeito de comandar uma verdadeira “caça às bruxas” contra o Partido dos Trabalhadores, liderado por Lula, o ex-presidente não pode decidir se aceita ou não ficar em regime fechado, conforme Dallangnol, se aceita a projeção Lula será obrigado a aceitá-la.

Ainda conforme entrevista, o procurador explicou que o Ministério Público cumpre a lei, o pedido ao semiaberto foi feito no último dia 27 pelos procuradores.

“Quando uma pessoa cumpre os requisitos todos para a progressão de regime não tem só o direito, mas o Estado não pode exercer seu poder de prisão para além do que tem direito. Assim, uma vez cumpridos os requisitos, normalmente os réus pedem a progressão. Se o réu não pedir, é obrigação nossa, do Ministério Público pedir”, explicou em entrevista à rádio Jovem Pan nesta manhã.

De acordo com a defesa de Lula, a decisão sobre o que fazer será tomada em uma nova reunião com o ex-presidente no início da tarde desta segunda.