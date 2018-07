Eleições 2018 "Lula só tem chance de sair da cadeia se assumirmos o poder", diz Ciro Gomes "Essa declaração foi feita em entrevista ao programa "Resenha", da TV Difusora, no Maranhão, no dia 16 deste mês"

Foto: Reprodução

Ocandidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, disse que o ex-presidente Lula, condenado e preso na Operação Lava Jato, só teria chance de sair da cadeia se ele (Ciro) fosse eleito.

"Só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder e organizar a carga. Botar juiz para voltar para a caixinha dele, botar o Ministério Público para voltar para a caixinha dele e restaurar a autoridade do poder político", afirmou Ciro.

Essa declaração foi feita em entrevista ao programa "Resenha", da TV Difusora, no Maranhão, no dia 16 deste mês, quando questionado sobre a estratégia do PT em insistir na candidatura de Lula mesmo após a condenação em segunda instância da Justiça e prisão.

“Nós vamos manter a candidatura do Lula, continuar dizendo que ele é candidato, e lá pelo meio de setembro, que a Justiça disser que o Lula não é candidato, o Lula então diria assim: 'Então se não vão deixar eu vai ser fulano.'", afirmou Ciro.

“Você imagina se com um cabra desse do outro lado (candidatos do campo da direita), o Lula tem alguma chance de sair da cadeia”, continuou, dizendo que o ex-presidente só teria chance de sair da prisão se ele assumisse o poder.