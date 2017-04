Eleições 2018 Lula sobre 2018: "Só não serei candidato se derem um segundo golpe" Ex-presidente falou ao SBT sobre sua candidatura à presidência

Lula voltou a falar sobre uma possível candidatura em 2018. Ao jornalista Kennedy Alencar, o ex-presidente afirmou que quer ser o candidato do PT.

Durante o programa, do SBT, Lula declarou que não há razão jurídica para impedir sua candidatura.

"Eles teriam que ter coragem de dizer o seguinte: 'vamos dar o segundo golpe no país e não terá eleições em 2018'. E todas as pesquisas feitas por eles (oposição) indicam que, se eu for candidato, posso ganhar no primeiro turno. Na situação que está e eu serei candidato e tem mais: agora eu quero ser candidato. Pro governo ter credibilidade precisa ter um governo eleito democraticamente. As pessoas sabem que eu posso consertar esse país".