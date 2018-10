Eleições 2018 Mãe de Bolsonaro: "não queria que fosse uma criança estúpida, bruta, falasse besteira" "Saiba quem são os pais de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad"

Os eleitores brasileiros foram às urnas neste último domingo (7) e colocaram Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) no segundo turno das eleições para presidente da República.

Agora, até o próximo dia 28 de outubro, quando ocorrerá o novo pleito, eles terão de trabalhar duro para conseguir conquistar os votos que foram para os demais adversários no primeiro turno.

Diante disso, algumas curiosidades sobre a vida pessoal dos dois candidatos pairam sobre as cabeças dos eleitores que ainda não foram “conquistados” por eles. E uma delas pode ser a seguinte: quem são os pais de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad? Se essa também é uma dúvida sua, leia o breve relato abaixo:

Jair Bolsonaro

A mãe de Jair Bolsonaro se chama Olinda Bonturi Bolsonaro, tem 89 anos vive com uma filha em Miracatu, no Vale do Ribeira, a 137 quilômetros de São Paulo. Em uma entrevista à revista Crescer, concedida há dois anos, ela disse que criou o filho com muito amor. “Não queria que fosse uma criança estúpida, bruta, falasse besteira. Dava comidinha na hora certa…”, contou.

Na mesma entrevista, Dona Olinda disse ainda que o filho nunca deu trabalho quando criança. “Era reservado, quieto, compreensivo, um filho mesmo maravilhoso. Brincava e jogava bola na rua, era estimado pelos coleguinhas. Procuravam ele em casa, tudo estava bem para ele. Mas era digno, não era de falar besteira”, recorda.

O pai de Jair Bolsonaro faleceu em 1995. Ele se chamava Percy Geraldo Bolsonaro e foi fichado pela ditadura militar exaltada pelo candidato do PSL à Presidência da República. Na biografia do deputado federal (Mito ou Verdade), escrita por Flávio Bolsonaro, há um breve relato sobre Percy Geraldo. O neto conta que o avô fazia obturações, dentaduras e extraía dentes, apesar de não ter formação em odontologia. Ele foi preso pelo exercício ilegal da profissão, mas a detenção é descrita na publicação como perseguição política. O pai de Jair foi absolvido em 1975.

O caso consta em documentos oficiais, que relatam monitoramento a Percy por parte do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), do Serviço Nacional de Informação (SNI) e do comando da Aeronáutica.

Fernando Haddad

A mãe de Fernando Haddad chama-se Norma Thereza Goussain Haddad, que é filha de libaneses nascida no Brasil. Dona Norma formou-se no curso normal do Liceu Pasteur e foi dona de casa. Ela se casou com Khalil Haddad, o pai do ex-prefeito de São Paulo.

Khalil,que faleceu em 2008, vítima de um AVC, era libanês e imigrou para o Brasil em 1947. Ele se estabeleceu como comerciante atacadista de tecidos, abrindo a loja Mercantil Paulista de Tecidos, paralela a Rua 25 de Março, maior shopping a céu aberto da América Latina.