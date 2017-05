Funtrab Mais de 780 Carteiras de Trabalho solicitadas ainda não foram retiradas pela população

Com 782 Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) emitidas desde janeiro de 2015 e não retiradas pelos donos, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) comunica para comparecerem a sua sede esses cidadãos que solicitaram a emissão do documento. Somente o titular pode fazer a retirada, para isso basta levar o protocolo do pedido ou apresentar RG ou CPF.

A atual CTPS, emitida por meio informatizado, é valorizada devido à segurança contra fraudes. O documento possui capa azul em material sintético mais resistente de que o usado no modelo anterior, é confeccionado em papel de segurança e traz plástico autoadesivo inviolável que protege as informações relacionadas à identificação profissional e à qualificação civil do indivíduo, que costumam ser as mais falsificadas. As mudanças contribuíram para assemelhar muito a nova Carteira de Trabalho ao passaporte brasileiro.

A Carteira de Trabalho não deixa de ser um documento para que o cidadão tenha protegidos direitos trabalhistas e previdenciários, como salário regular, férias, décimo terceiro salário, repouso remunerado e aposentadoria.

Para quem ainda pretende solicitar a emissão da 1ª via da CTPS, são necessários os originais do RG; CPF; comprovante de residência e certidão de nascimento ou casamento (para comprovação obrigatória do estado civil). Não é aceita a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como documento. O prazo de entrega da CTPS informatizada é de até 15 dias úteis.

O trabalhador que possui a Carteira de Trabalho antiga não precisa providenciar a sua renovação, pois a antiga permanece válida. Somente no caso de uma segunda via ou da emissão da primeira via é que ocorre a impressão e validação pelo novo sistema.

Para retirar a CTPS, os interessados devem comparecer na Funtrab, à rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30, e ir ao setor de Carteira de Trabalho.