Infraestrutura Mais de R$ 34 milhões de obras em execução reforçam forte investimento do Governo do Estado em Doura

Foto: Chico Ribeiro e Edemir Rodrigues

Investindo forte em infraestrutura urbana, até o final de 2018 serão pelo menos R$ 597 milhões destinados para pavimentação e drenagem de vias urbanas dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado tem, atualmente, só no município de Dourados cerca de R$ 34,9 milhões em ruas e avenidas. Os dados foram apontados pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), órgão fiscalizador de obras no Estado.

Segundo relatório da Agência, a obra mais avançada e que recebe mais investimentos é a pavimentação asfáltica e drenagem da Vila Oliveira I e II, Vila Martins, Vila São Braz, Jardim Altos do Indaia, Vila Vieira, Corredor Público, Vila Santa Catarina, Vila Industrial e Parque das Nações II. A execução já chegou a 77,07% e os recursos são da ordem de R$ 11,4 milhões. Outra obra que recebe grande investimento, são R$ 9,4 milhões, é a pavimentação e drenagem do acesso ao Distrito Industrial e a rotatória da rodovia MS-156. A obra já está 55% executada.

Uma das principais avenidas do município, a Hayel Bom Faker também está entre as regiões beneficiadas de Dourados. Estão sendo investidos cerca de R$ 6 milhões para recapeamento de 17.638,08 m². A obra teve início em setembro de 2016 e está 43,82% realizada.

Outros bairros do município também devem receber em breve serviços de pavimentação e drenagem. Com 58,39% executado e investimentos de R$ 4,1 milhões, o Jardim Carisma, Estrela Hory, Cachoerinha, Morada do Salto, rua Vernão Viegas, Vila Bela, rua Leônidas Além e Vila Oliveira seguem com obras a todo vapor. Também está em fase de contratação a empresa que irá executar as obras dos bairros Jardim Maípu, Jardim Porto Belo, Estrela Pitã, Residencial Pelicano, Jardim Maracanã, Jardim Santa Hermínia, Residencial Pantanal, Jardim Leste, Jardim Santa Maria, Jardim Yoshikawa, Jardim Parati e Jardim Piratininga. Serão investidos R$ 3,9 milhões.

Previsão

De acordo com a Agesul estão previstos para os próximos dias mais investimentos. Ao todo serão R$ 4,8 milhões investidos na pavimentação e drenagem das ruas dos bairros Jardim Universitário, Estrela Pitã (setor 1) e Jardim Portobelo (setor 2). No Universitário as obras estão orçadas em R$ 856.599,87 mil e do Estrela Pitã e Portobelo em R$ 3,9 milhões.