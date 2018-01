Marcos Pereira Mais um ministro pede demissão e é terceira baixa no governo em um mês Marcos Pereira (PRB), titular da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, alegou questões pessoais e partidárias para deixar a pasta

Foto: © Alan Santos/PR

Em um mês, o governo de Michel Temer sofreu a terceira baixa, nesta quarta-feira (3), quando o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira (PRB), pediu demissão.

De acordo com informações da jornalista Thais Arbex, ele entregou uma carta ao presidente, no Palácio do Planalto, e alegou questões pessoais e partidárias para deixar a pasta.

Ele, que é presidente nacional do PRB, disse ainda que avalia a chance de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, nas eleições do próximo ano.

No último dia 27, foi o então ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira (PTB), quem pediu demissão do cargo. Assim como Pereira, justificou dizendo que quer concorrer à reeleição. Seu substituto ainda é incerto.

O Planalto chegou a anunciar a posse de Pedro Fernandes (PTB-MA) à frente da pasta, mas voltou atrás, ontem (2). Agora, o nome que está sendo cogitado é o do deputado Sérgio Moraes (PTB-RS).

Já no dia 8 de dezembro, Antonio Imbassahy deixou a Secretaria de Governo, um dia antes da convenção nacional do seu partido, o PSDB. O deputado Carlos Marun (PMDB-MS) assumiu o lugar dele e, agora, é quem cuida da articulação política do governo.