Senado Mais votados, Nelsinho e Rose dizem que eleitor surpreendeu nas urnas Senador e deputada federal recém-eleitos se unem em apoio a Azambuja após ‘eleição atípica’

Nelsinho Trad (PDT) e Rose Modesto (PSDB) comemoram a liderança de votos aos cargos que concorreram nestas eleições, ao Senado e à Câmara dos Deputados, respectivamente. No dia seguinte à vitória, avaliam os aspectos dos resultados nas urnas em Mato Grosso do Sul.

Ex-vereador e ex-prefeito, Nelsinho diz que busca atingir às expectativas de boa parte dos eleitores em relação a não apoiar nomes antigos da política. Em segundo lugar para o cargo, por exemplo, foi eleita Soraya Thronicke (PSL), estreante na vida pública.

“Precisamos nos adequar ao recado que a população enviou. A renovação é um processo democrático que precisamos entender, [...] mas ser o mais votado demonstrou a confiança das pessoas. Ser o mais votado me dá uma responsabilidade maior com os compromissos”, afirma.

Rose Modesto estreia como deputada federal após ocupar o cargo de vice-governadora e disputar segundo turno nas eleições para a prefeitura de Campo Grande. “Foi uma eleição atípica, com o eleitor mais frio, mais distante, então tiveram algumas surpresas”, diz.

A eleita conta com a experiência dos últimos anos para buscar apoio na esfera federal. “Mas a responsabilidade de fato aumenta com o número de votos, agora é buscar vencer os desafios, como levar avanço para as regiões menos desenvolvidas, cada município tem sua particularidade, precisamos fortalecer a economia, melhorar o potencial turístico do Estado. São várias conquistas ainda para buscar”, avalia.