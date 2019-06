POLÍTICA Major da PM assume como ministro da Secretaria-Geral da Presidência Jorge Antonio de Oliveira Francisco irá ocupar o lugar do general Floriano Peixoto Neto, que assumirá a presidência dos Correios

O general Floriano Peixoto anunciado na presidência dos Correios e o advogado e major Jorge Antonio de Oliveira Francisco para o cargo de Ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República Foto: Jair Bolsonaro/Facebook

O presidente Jair Bolsonaro anunciou na manhã desta sexta-feira, 21, que o advogado e major da policial militar Jorge Antonio de Oliveira Francisco irá assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República. Francisco ocupará o lugar do general Floriano Peixoto Neto, que foi redirecionado por Bolsonaro à presidência dos presidência dos Correios.

Francisco já atua como subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil e, durante cerimônia no Palácio do Planalto disse que vai acumular as duas funções. Esta é a quarta troca de ministros seis meses de governo.

*Fonte: Veja