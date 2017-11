Mandetta levará demanda dos estudantes de Medicina de Três Lagoas para dois ministros

O deputado Mandetta (DEM/MS) apresentou a carta aberta dos acadêmicos de Medicina de Três Lagoas (campus da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), hoje, na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) e conseguiu apoio de todos os parlamentares presentes para apresentar as demandas aos ministros da Educação, Mendonça Filho, e da Saúde, Ricardo Barros.

Mandetta explicou que o curso de Medicina está sem critério de seleção do corpo discente, com ausência de professores no corpo docente e sem hospital de ensino para que os alunos que cursarão o quinto ano, em 2018, possam fazer estágio – uma etapa fundamental para a formação dos médicos.

Segundo ele, a solução colocada pelo reitor é de deslocá-los 400 quilômetros para outra cidade, Campo Grande, sendo que, na própria cidade tem o Hospital Auxiliadora, da Rede Salesiana Brasil. “Quando perguntei porque não fazem o convênio com o hospital das freiras. Até achei que era um valor absurdo. Falaram que o convênio custaria 30 mil reais por mês. O problema não é financeiro, é pior, é abandono que é o mais cruel que pode submeter o jovem”, alega.

Mandetta sugere que, no ano que vem, a CSSF crie uma subcomissão para analisar de perto a abertura de novos cursos de Medicina. “Pensei que era um problema mais das faculdades privadas, mas estou vendo que as públicas estão completamente desarticuladas. É preciso fazer um pente-fino nos cursos. Me assustei com o que vi”, alega.

O presidente da Comissão, deputado Hiran Gonçalves (PP-RR), que também é médico, parabenizou a iniciativa do parlamentar e aprovou de imediato uma solicitação para encaminhar a demanda dos estudantes de Medicina em nome da Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) para os ministros da Educação e da Saúde. Todos os parlamentares presentes aprovaram. O próximo passo será marcar uma agenda com os dois ministros para buscar uma solução para o problema.