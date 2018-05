Afonso Pena Manifestação reúne milhares de pessoas pedindo "fora Temer" e "cabeça" de Pedro Parente "O ato começou por volta das 16h da tarde deste domingo (27) nos altos da Avenida Afonso Pena"

Foto: Tero Queiroz

Neste domingos(27), milhares de pessoas estiveram reunidas em ato de protesto a favor da paralisação dos caminhoneiros. Em uma extensão de 7 quilômetros da Avenida Afonso Pena, muitos carros, motos, caminhões, bicicletas e pessoas a pé, entoaram gritos e cantaram o Hino Nacional. Entre os pedidos dos manifestantes estavam a saída de Michel Temer da presidência e alguns pediam a "cabeça" de Pedro Parente. "Queremos esse presidente corrupto fora, "fora Temer", e esse rato desse Parente, queremos a "cabeça" dele, já", disse um dos manifestantes.

O ato começou por volta das 16h da tarde deste domingo (27) nos altos da Avenida Afonso Pena. Carros e caminhões munidos de bandeiras do Brasil buzinavam ao passarem pelas vias, ora indo em direção ao centro, ora voltando para a região do Parque das Nações Indígenas.

Patrícia de blusa listrada e sua família. Foto: Tero Queiroz

A manifestante Adriana Patrícia, esteve também presente com sua família, "Tenho filha pequena, venho sofrendo a muito tempo com esses impostos abusivos, queremos poder trabalhar, ando pagando para trabalhar", disse manifestante que esteve no manifestos com seu esposo, sobrinha e filhos.

A paralisação ganhou mais força após o presidente da República anunciar a utilização do Exército para desbloquear rodovias e garantir o abastecimento. A ameaça de Temer, com a imagem afundada em denúncias de corrupção, virou retoricamente “combustível”, para desencadear ato de manifestação por todo o Brasil. A greve continua e a maioria dos municípios sul-mato-grossenses já está sem combustível. Muitos manifestantes dizem e estar firmes e ao lado dos caminhoneiros".