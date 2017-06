Informações privilegiadas Mantega repassava informação privilegiada ao mercado, diz Palocci Denúncia consta em depoimento prestado ao MP no acordo de delação premiada em negociação

O ex-ministro Antonio Palocci teria acusado seu sucessor na pasta de Fazenda, Guido Mantega, de vender informações privilegiadas ao mercado financeiro sobre operações de juros e mudanças de câmbio.A denúncia consta em depoimento prestado ao Ministério Público Federal no acordo de delação premiada em negociação. As informações são do Correio Braziliense.

O esquema teria funcionado desde 2003,ano em que Mantega comandou o ministério do Planejamento, até 2004, quando ele se tornou presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES).

Palocci teria afirmado,ainda, que Mantega teria se beneficiado de programas de desoneração de impostos na indústria automobilística, sem detalhar que vantagens seriam essas.

Ainda segundo o jornal, a delação de Palocci conta com 16 anexos. Advogados do ex-ministro acreditam que ele poderá obter direito à prisão domiciliar após as denúncias. A defesa de Mantega não foi localizada para comentar o assunto.