Maracaju: vereador apressadinho se antecipa, “veste” toga e dá sentença antes do juiz

O tucano Robert Ziemann

O juiz de Direito Raul Ignatius Nogueira foi submetido a uma situação inusitada, desconfortável e, no mínimo, desrespeitosa, criada por um vereador de Maracaju. O tucano Robert Ziemann simplesmente divulgou que, por decisão do magistrado, a doação de terrenos pela Prefeitura ao Polo Industrial seria revogada por meio de liminar.

Nada haveria de estranho se tal decisão já tivesse sido oficializada pelo juiz. Ocorre que o vereador, na pressa de publicar seu protagonismo, foi avistar-se na manhã de segunda-feira, 11, com o juiz para tratar do assunto – uma petição para que a doação fosse anulada - e logo ao sair do encontro disparou nas redes sociais e divulgou à imprensa que a liminar seria deferida.

No entanto, o juiz Raul Ignatius Nogueira em nenhum momento antecipou ao vereador e a seus acompanhantes – o presidente da Câmara, Hélio Albarello, e a promotora de Justiça Simone Almada Góes – qual seria sua decisão. O vereador não se importou com esse detalhe e, convicto, deu notícia em tom afirmativo de que a liminar estaria concedida para anular as doações.

A decisão do magistrado está sendo aguardada para esta semana. O processo de doação dos terrenos ocorreu durante a gestão do prefeito Celso Vargas. Era uma antiga reivindicação de investidores da cidade e de outras regiões, interessados no potencial econômico do Município.

Com seu açodamento, o vereador sequer prestou atenção nas consequências. Suas declarações contaminam o contexto de avaliação exclusivo do magistrado, além de coloca-lo, profissionalmente, em uma situação de desconforto.