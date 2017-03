Crueldade Marido "espanca" esposa e tenta matar filho ainda na barriga "Pulou sobre o bebê que passa bem, após análise médica"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um rapaz de 26 anos foi preso, na noite deste domingo (12), em flagrante em Itaporã, cidade a 225 quilômetros de Campo Grande, após tentar matar o bebê que a esposa, de 21 anos, carrega na barriga. Ele pulou na barriga da grávida e só parou quando testemunhas acionaram a polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada pelo 190, o chamado seria para ir até a residência de um casal, por um caso de violência doméstica. Vizinhos contaram que ocorreu uma briga entre marido e mulher e um dos moradores teve que intervir quando percebeu o rapaz pisando na barriga da vítima, que está grávida.

A vítima foi levada ao hospital e, à polícia, relatou que vive em união estável com o agressor. Na noite do domingo, segundo a mulher, o marido chegou em casa embriagado e começou uma discussão. Em determinado momento, ele pegou uma faca de serra e passou a ameaçar a vítima, dizendo que a mataria juntamente com o bebê que estava na barriga da jovem, além de uma outra filha que o casal tem.

De acordo com a mulher, ela teria saído correndo, quando o rapaz a alcançou, bateu a cabeça da mulher em um poste, a derrubou no chão e pulou em cima da barriga dela. A jovem ainda contou aos policiais que não é a primeira vez que isso acontece, mas ela teve medo de denunciar antes. No hospital, a princípio não foi constatado batimento cardíaco do bebê, mas um obstetra foi chamado e afirmou que estava tudo bem com o filho da vítima.

O rapaz de 26 anos foi preso em flagrante e responderá por tentativa de aborto provocado por terceiro, sem o consentimento da gestante. Ele também pode responder por ameaça, lesão corporal ou tentativa de homicídio. (Com Boletim).