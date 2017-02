Desenvolvimento Marquinhos consolida no DF a visibilidade produtiva de Campo Grande

Os resultados dos 30 dias iniciais de administração deram ao prefeito Marquinhos Trad (PSD) a certeza de que, gradativamente, será possível fazer um itinerário gerencial progressista, bem articulado com a sociedade e dotado dos elementos fundamentais de governança para uma capital que chega a ao seu primeiro milhão de habitantes e acumula demandas novas e represadas. À medida que se desdobra para socorrer necessidades de extrema urgência, especialmente cobrindo rombos que herdou de antecessores, o prefeito vem colocando em prática o ambicioso planejamento de redimensionar o potencial desenvolvimentista de Campo Grande.

O primeiro passo é restaurar plenamente a credibilidade do Município, esgarçada pelos maus tratos que sofreu nos últimos anos, colecionando amargos vexames nacionais como a brutal desfiguração urbana, as notas negativas nos índices do Ideb que reprovaram sua política publica de ensino, o caos nos serviços de saúde e o carimbo da inadimplência no sistema federal de controle de aplicação de verbas e execução de projetos. Sem corrigir esses desatinos que comprometem a capacitação administrativo-financeira, não haverá aval para melhorar ou ampliar as perspectivas de sucesso na ação política, sobretudo na busca de parcerias imprescindíveis com apoiadores locais e de âmbito nacional.

Foto: Reprodução/web

SEM PALIATIVOS - Marquinhos acredita e trabalha no enfrentamento desses desafios, não para fixar-se nos arranjos paliativos ou emergenciais, como o socorro inevitável da operação tapa-buracos, mas para sistematizar uma dinâmica inovadora e afirmativa em sua estratégia de gestão, focada nas vocações que fazem da capital sul-mato-grossense uma das melhores respostas brasileiras para habilitar um efetivo polo de desenvolvimento com localização geográfica privilegiada, infraestrutura de transportes e logística e com um volume de consumo que lhe confere plena autoridade no desempenho da economia.

É com essa argumentação, ornada de paciência e determinação, que Marquinhos Trad vem abrindo portas importantes em Brasília e dá aos diferentes interlocutores a mais ampla e convincente visibilidade produtiva de uma Campo Grande responsável, que dá retorno aos investimentos e que sabe tratar todos os projetos e iniciativas canalizados para o benefício coletivo. O prefeito faz o garimpo objetivo, não cava ilusões, mas se permite sonhar o sonho de seus munícipes, ansiosos por re-habitar a cidade consagrada entre as de melhor qualidade de vida no País e na América Latina.

Prova do alcance de um apelo com essa envergadura é a sensibilidade com que diversos ministros e dirigentes de órgãos federais andam recebendo a visita, os pedidos e projetos do prefeito da “Cidade Morena”. Marx Beltrão, ministro do Turismo, foi além da cortesia formal e derramou-se na antevisão dos horizontes que a cidade pode descortinar com o apoio da Pasta. Em princípio, destacando a condição diferenciada para fomentar o turismo de eventos, com investimentos na estrutura receptiva e na aptidão de endereços aptos à visitação. O “pacote” inclui obras como a retomada do Centro Municipal de Belas Artes, a readaptação da Orla Ferroviária num projeto único e amplo de espaços para convivência e manifestações artístico-culturais.

Foto:Reprodução/web

Em outros ministérios – Com o estímulo decidido dos 11 integrantes da bancada federal – o prefeito avança também nos entendimentos para repatriar recursos não-utilizados em outra administração e cavucar novos aportes financeiros para equipar, modernizar e fazer unidades de saúde, de práticas esportivas e meios de mobilidade e acessibilidade. Como se observa, Marquinhos Trad quer demonstrar que a capital de Mato Grosso do Sul está sendo vista bem acima e cada vez mais distante de uma cidade limitada à expectativa de ter ruas bem cuidadas e livre dos buracos. “O povo campo-grandense quer, exige e merece muito mais, porque é ele o maior responsável pela grandeza que sempre caracterizou a nossa urbe”, define.