Eleições 2018 Marquinhos e Délia são fiéis da balança, mas tucanos têm seus coringas Expectativa de polarização entre Azambuja e André motiva especulações e matemática político-eleitoral

O ano político em Mato Grosso do Sul começa marcado pela expectativa em torno da ciranda de projetos eleitorais para 2018. No centro dos fatos e das especulações, dois são os protagonistas mais citados: o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que deve tentar a reeleição, e o ex-governador André Puccinnelli (PMDB), por enquanto fazendo mistério sobre o futuro, em compasso de espera.

Nas eleições municipais de 2016, quando teoricamente suas forças seriam testadas, não houve um enfrentamento direto e mais agudo entre PMDB e PSDB que pudesse sinalizar o poder de fogo de um em relação ao outro. Os tucanos, com a vantagem, fortalecidos pela vitória na sucessão estadual em 2014 e alavancados pela liderança de um governador bem avaliado política e administrativamente.

Os peemedebistas, apesar disso, vitaminados pela esperança de dar a volta por cima com Puccinelli, mantêm a mística e o poder político-eleitoral de uma legenda organizada em todos os municípios e suficientemente assentada no imaginário popular construído em mais de três décadas. O ex-governador é um emblema de incrível resistência e qualquer adversário de bom-senso deve levar em consideração que com esse tipo de lideranças não se brinca.

Portanto, para qualquer análise sobre possibilidades e cenários eleitorais no próximo ano recomenda-se bom-senso e frieza, especialmente se o embate sucessório ficar mesmo polarizado entre Azambuja e Puccinelli. Nas recentes disputas municipais eles não chegaram a travar um confronto mais feroz, suas legendas caminharam juntas em vários municípios, porém os resultados das urnas merecem consideração específica porque vão pesar na balança.

AS CONTAS POLÍTICAS - Os revezes em Campo Grande e Dourados teriam sido desastrosos para os tucanos, não fosse a performance maiúscula do partido de Azambuja, que 37 dos 79 prefeitos sulmatogrossenses. Os eleitores campo-grandenses e douradenses preferiram conduzir ao pódio o PSD de Marquinhos Trad e o PR de Délia Razuk. Neutros hoje, Marquinhos e Délia serão os dois cabos eleitorais mais assediados em 2018. Entretanto, já é possível considerar elementos factuais de hoje para fazer uma projeção minimamente lógica sobre o que pode ser estabelecido para amanhã.

O mais improvável, no momento, é acertar qual será a conjuntura do PMDB, que depende de Puccinelli. Mesmo pressionado incessantemente por lideranças de todo Estado para dar acenos sobre sua candidatura, o ex-governador vem segurando a onda – apenas se permite saborear o assédio.

A blindagem de Azambuja na prioridade da governança não permite interferências das movimentações políticas. Contudo, o resultado das eleições municipais trouxe para ele a conta compensatória para descontar as derrotas em Campo Grande e Dourados.

Dos mais de 50 aliados eleitos em 2016, o governador tem correligionários do PSDB nos 15 maiores municípios. Cinco deles abrigam perto de 402 mil habitantes e 272,3 mil eleitores, o que corresponde a mais de 15% do eleitorado de Mato Grosso do Sul. Estes são os cinco ases (ou coringas) das cartas tucanas: Ângelo Guerreiro, de Três Lagoas (76.037 eleitores); Ruiter Cunha, de Corumbá (70.373); Hélio Pelluffo, de Ponta Porã (60.822); Odilon Ribeiro, de Aquidauana (34.412); e Ronaldo Miziara, de Paranaíba (30.660); somados são 272.304 eleitores num universo populacional de 401.968 habitantes.