Política Marquinhos faz balanço de cem dias de adminstração e apresenta futuros projetos

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) faz um balanço nesta segunda-feira (10) dos cem dias no comando do Poder Executivo em Capital. Uma coletiva de imprensa será realizada às 9h no auditório da Esplanada Ferroviária, localizado na esquina das avenidas Mato Grosso com a Calógeras.

De acordo com o porta voz do prefeito, ele ainda deve apresentar projetos futuros para a cidade. No último sábado (8), o prefeito disse ao site local Campo Grande News que foi preciso “ressuscitar a máquina pública”.

Ele destacou a saída da cidade do Cauc (Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias) e Cadin (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal), oportunizando “nome limpo” ao município.

A coletiva será aberta a imprensa mas de acordo com moradores das redondezas a população deve marcar presença para acompanhar o comunicado de Marquinhos. (Com assessoria).