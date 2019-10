Marquinhos: "Queremos uma cidade pronta para 1,5 milhÃ£o de moradores"

PLANEJAMENTO E FUTURO Marquinhos: "Queremos uma cidade pronta para 1,5 milhão de moradores" Campo Grande não pode ter seu crescimento atropelado por defeitos na prestação de serviços essenciais, afirma o prefeito

Ao receber simbolicamente do Consórcio Guaicurus 20 novos ônibus, além da promessa de outros veículos no próximo ano, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) voltou a reiterar a determinação de exigir o cumprimento de todas as cláusulas do contrato de concessão, sobretudo na qualidade do atendimento ao usuário e na cobertura eficiente e ágil de todas as regiões urbanas. E disse que a cidade, perto de chegar ao seu primeiro milhão de moradores, hoje está sendo administrada com o olhar voltado para quando a capital tiver 1,5 milhão de habitantes.

“O que deve ser feito para quando a cidade atingir essas marcas é o que estamos fazendo agora: planejamento. Crescer é um objetivo que não pode nos atropelar”, disse o prefeito. “Planejamos para ajustar as demandas dentro deste processo, já pensando não em um milhão, mas em um milhão e meio de moradores”, salientou. Trad observa que a cidade cresce vorazmente e registrou um boom muito forte nos últimos 20 anos, mas de maneira desordenada.

Ele exemplifica com a expansão imobiliária. “Foram construídos conjuntos habitacionais distantes do centro sem equipamentos publicos. Pra gente ter uma ideia, no Conjunto Zé Pereira, com 25 anos de existência, quem levou seu primeiro posto de saúde fui eu, que tenho menos de três anos de mandato”, comparou. O prefeito insiste: de nada adianta fazer moradias longe do centro sem dotá-las de infraestrutura básica, de equipamentos e serviços como unidades de saúde, escolas e outros benefícios. “É assim que surgem os espaços vazios no centro e acumulam-se as demandas nos bairros”.

QUALIDADE DE VIDA

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), sendo cumprimentado por simpatizante em visita às obras no Centro. Foto: Divulgação/PMCG. O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), sendo cumprimentado por simpatizante em visita às obras no Centro. Foto: Divulgação/PMCG.

Marquinhos Trad enfatiza que a base conceitual do planejamento na estratégia de gestão é buscar atender as expectativas prioritárias para a satisfação individuais e coletivas. Ele pontua que as pessoas esperam do poder publico um olhar capaz de compreender seus sonhos, angústias e necessidades, assinalando que tudo isso pode se resumido numa expressão: qualidade de vida. A cidadania, completa, existe quando se tem qualidade de vida: bons serviços de saúde, educação, transporte, segurança, fomento econômico, sustentabilidade, mobilidade, acessibilidade.

Esta visão é que levou o prefeito a mergulhar com obstinação na busca de verbas e projetos, além de parcerias produtivas, a exemplo do que se construiu quando recebeu o apoio de toda a bancada federal para repatriar o projeto de investimentos do Banco Interamericano e Desenvolvimento (BID), que só no Programa Reviva Centro garantiu US$ 56 milhões (cerca de R$ 224 milhões), dos quais US$ 49 milhões para revitalizar a Rua 14 de Julho, cujas obras devem ser concluídas até o final do ano.

Ao destacar as carências represadas de mobilidade urbana como outro ponto de estrangulamento, Marquinhos Trad confessou que vem encontrando dificuldades para implantar o corredor de transporte coletivo – “isso nunca foi planejado”.

No entanto, ele descarta, por razões financeiras, a adoção de alternativas como o metrô de superfície e o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). “Já vi e ouvi vários gestores falarem nisso. Acho que é um pouco distante da realidade econômica do País e até mesmo do Município. Visitei Cuiabá, que recebeu a Copa do Mundo e por isso teve seu grande momento para implantar esses sistemas. Mas ficou tudo paralisado, só nas expectativas”.